I fatti del giorno - America Latina

- Colombia: Cidh conclude missione, attese conclusioni su violazioni durante proteste - La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), organismo autonomo dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), conclude oggi la missione iniziata l'8 giugno in Colombia per verificare le violazioni registrate durante le proteste in corso da oltre un mese. Gli esperti della missione hanno incontrato ieri il Comitato nazionale dello sciopero della Colombia (Cnp), tra i principali animatori delle proteste in corso. Il Cnp, attraverso il portavoce Francisco Maltés, ha chiesto che la commissione solleciti il governo ad adottare il pre-accordo sulle garanzie per la protesta pacifica concordato lo scorso 24 maggio. Il Cnp ha inoltre chiesto alla Cidh che intervenga per chiedere l’immediata cessazione della violenza della polizia e la creazione di una commissione di indagine indipendente che indaghi sulle violenze commesse ai danni dei manifestanti. Dall’inizio della visita nel Paese la Cidh ha ricevuto le informative sulle proteste del ministero della Difesa, dell’organizzazione non governativa Human rights watch, delle Ong Temblores, Indepaz e Paiis, della Defensoria del Pueblo, agenzia governativa preposta alla protezione dei diritti umani, e l’informativa presentata dalla procura generale. Si attendono ora le conclusioni dell'organismo autonomo dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). (segue) (Res)