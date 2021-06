I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: coltivazioni di coca ridotte del 7 per cento nel 2020 ma aumenta produttività - Le coltivazioni di coca in Colombia si sono ridotte a 143 mila ettari nel 2020 ma continua ad aumentare la produzione di cocaina, a causa della maggiore produttività della pianta e delle migliori tecnologie. Lo rende noto l’informativa annuale dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc). "La superficie coltivata a coca in Colombia ha continuato a diminuire e ha raggiunto i 143 mila ettari lo scorso anno (al 31 dicembre), il 7 per cento in meno (rispetto all'anno precedente)", ha affermato il rappresentante dell'Unodc, Pierre Lapaque, durante la presentazione della relazione. Per il terzo anno consecutivo, le coltivazioni sono diminuite nei dipartimenti di Narino e Putumayo, al confine con l'Ecuador, e per la prima volta dal 2012 sono diminuite anche nel Norte de Santander, il dipartimento con il maggior numero di coltivazioni. Sono invece aumentate nei dipartimenti di Antioquia (nord-est), Córdoba, Bolívar, entrambi nei Caraibi, e Chocó, quest'ultimo al confine con Panama. (segue) (Res)