Imprese: Regione Lombardia premia 20 realtà eccellenti (2)

- Per la provincia di Bergamo: Cooperativa Impegno Sociale di Almè e la Neodecortech spa di Filago. Per la provincia di Brescia: Antares Vision spa di Travagliato, Acque Bresciane, CMC Industries di Cazzago San Martino, Feralpi Group spa di Lonato del Garda, L.M. Medical Division srl di Palazzolo sull'Oglio e Streparava spa di Adro. Per la provincia di Cremona: Gruppo Arbra Service srl e il Gruppo Paolo Beltrami Costruzioni spa di Paderno Ponchielli. Per la provincia di Mantova: Ciesse Paper di Borgo Virgilio. Per la provincia di Milano: 2WS srl di Gorgonzola, Be Shaping The Future spa, Esselunga, Confinvest F.L. spa, Hi Future srl di Cologno Monzese, Nss Factory srls, Operari srl di Milano e Gruppo Terenzi srl di San Giuliano Milanese. Per la provincia di Varese: il Gruppo Lu-Ve. La selezione e l'esito della valutazione di tipo qualitativo sono state curate dal Comitato Scientifico composto da valutatori esterni, con caratteristiche di indipendenza e competenza, coordinato dal Sole 24 Ore. Ne hanno fatto parte: Mattia Losi, sviluppo strategico Gruppo 24 Ore in qualità di coordinatore. Daniele Bellasio, già direttore Comunicazione Università Cattolica del Sacro Cuore, ora direttore de 'La Prealpina'; Maurizio Dallocchio, professore di Finanza Università Bocconi; Rossella Sobrero, presidente della Federazione relazione pubbliche italiana; Cristiana Rogate, presidente Refe - Strategie di Sviluppo Sostenibile; Tiziana dell'Orto, segretario generale EY Foundation onlus e Maria Grazia Andali, Chief marketing officer Credimi. (Com)