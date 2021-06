Difesa: le forze aeree di Egitto e Francia svolgono un'esercitazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree di Egitto e Francia hanno svolto un'esercitazione aerea congiunta in una delle basi aeree nel Paese delle piramidi. Lo ha annunciato oggi il portavoce delle Forze armate egiziane, Tamer el Rifae, in un comunicato stampa. "L'esercitazione includeva lo svolgimento di molte attività di attacco, difesa di obiettivi vitali e scontri aerei tra le due parti, con la partecipazione degli ultimi modelli di combattenti multi-tasking per entrambe le parti", ha detto El Rifae. Le manovre mirano a scambiare esperienze e tattiche nella pianificazione, attuazione e metodi di leadership, ha aggiunto il portavoce. (Cae)