Sociale: Campidoglio, consegnato immobile a Sant'Egidio per cohousing per persone senza dimora

- L'Amministrazione capitolina ha consegnato un immobile in zona Termini alla comunità di Sant'Egidio, affinché l'associazione realizzi al suo interno un nuovo cohousing per accompagnare persone senza dimora in un percorso di reinserimento che porti alla piena autonomia. "L'obiettivo dell'Amministrazione è rafforzare il percorso di apertura di cohousing per persone senza dimora già avviato. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Dopo aver aperto il cohousing di Roma Capitale 'Casa 95', sempre in zona Termini, con la consegna di questo vicino immobile alla Comunità di Sant'Egidio l'Amministrazione ha l'obiettivo di coinvolgere anche il mondo associazionistico presente in città nella sperimentazione di nuove forme di accoglienza in coabitazione con una forte spinta verso la riconquista dell'autonomia degli ospiti. Il cohousing si chiamerà 'Casa Anna Maria Marotto', in ricordo della benefattrice che ha donato a Roma Capitale risorse con cui è stata realizzata la ristrutturazione dell'immobile. I locali sono concessi in comodato d'uso, per un periodo di tre anni, rinnovabili in caso di esito positivo della sperimentazione e in base ai risultati del progetto. Ogni anno l'associazione dovrà inviare all'Amministrazione una relazione dettagliata delle attività svolte e programmate". (segue) (Com)