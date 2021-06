Sociale: Campidoglio, consegnato immobile a Sant'Egidio per cohousing per persone senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Amministrazione abbiamo investito con convinzione per andare oltre una visione meramente assistenzialistica, in favore di progetti strutturati e mirati che valorizzino la persona e le sue potenzialità. Con questo scopo abbiamo già inaugurato un condominio sociale, due stazioni di posta e un cohousing in appartamento, in cui gli ospiti sono accolti, stimolati e guidati, partendo dal loro coinvolgimento attivo, con l'obiettivo di intraprendere e portare avanti un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e abitativo. Continuiamo a investire in questa direzione", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il progetto disegnato dall'amministrazione prevede - spiega la nota - nel dettaglio, l'avvio di nuovo servizio di residenzialità H24 che accolga persone in condizioni di disagio sociale ed abitativo, ponendole al centro di percorsi di sostegno in grado di promuovere l'autodeterminazione e di valorizzare le risorse personali. Gli ospiti dovranno essere guidati verso un modello di vita più strutturato, favorendo il recupero e il mantenimento dell'autonomia, in base alle risorse personali e condizioni fisiche, che punti alla fuoriuscita dal circuito dei percorsi assistenziali. Inoltre, dovranno essere avviate attività di segretariato sociale e supporto nella cura e nella tutela della salute, in comunicazione con altri servizi territoriali tra cui i servizi socio-sanitari e i centri per l'impiego, sempre mantenendo una costante azione di raccordo con la Sala Operativa Sociale e il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale". (segue) (Com)