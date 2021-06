Sociale: Campidoglio, consegnato immobile a Sant'Egidio per cohousing per persone senza dimora (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La persona è al centro dei nostri servizi. In questi anni abbiamo voluto superare la logica assistenzialistica e delle grandi strutture, investendo su forme di accoglienza di più piccole dimensioni e più capaci di valorizzare gli ospiti in un ambiente di tipo familiare. Partendo dall'attivazione nella cura degli spazi in condivisione, vengono strutturati dei progetti personalizzati, in base alle caratteristiche e alle potenzialità di ciascuno, anche attraverso stage formativi e avviamento al lavoro. Con lo stesso nuovo bando per il Piano Freddo, per la prima volta di durata quadriennale, abbiamo voluto organizzare anche l'accoglienza per le emergenze climatiche in più lotti di più piccole dimensioni, proprio per favorire anche lì una dimensione familiare in cui siano valorizzate le caratteristiche di ciascuno, sempre con l'obiettivo di stimolare l'avvio di un percorso di riscatto e riconquista dell'autonomia, passando dal primo al secondo livello", conclude l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì. (Com)