Viabilità: Milano Serravalle, da venerdì 11 chiusure per lavori di manutenzione su svincolo per Binasco

- Milano Serravalle S.p.A. comunica in una nota che, per lavori di manutenzione di alcuni manufatti, dalle ore 22:00 di Venerdì 11 Giugno alle ore 12:00 di Sabato 12 Giugno, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Binasco per carreggiata Sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco dalla medesima carreggiata Sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 Mi-Ticinese. (Com)