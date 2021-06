Reddito cittadinanza: M5s, strumento parassitario? "Dove ignoranza urla intelligenza tace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori e le senatrici del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama affermano che "chi liquida come strumento parassitario il reddito di cittadinanza, una misura di giustizia sociale che in questa crisi economica e sanitaria durissima ha assicurato stabilità sociale all'Italia, garantendo a oltre 1,2 milioni di cittadini la possibilità di fare la spesa e mettere insieme il pranzo con la cena, denota scarsa conoscenza del Paese reale". I parlamentari aggiungono in una nota: "E' facile attaccare il reddito e additarlo come uno strumento non efficace, dimenticando faziosamente, che è stato finanziato con la legge di Bilancio 2019 e che la riforma va completata con le politiche attive del lavoro, che hanno subito un rallentamento soprattutto a causa della pandemia. Se non lo avessimo introdotto il peso di questa crisi sarebbe stato assai più drammatico per milioni di persone". Per gli esponenti del M5s, "chi sostiene il contrario o lo fa strumentalmente oppure ignora le indagini della Banca d'Italia e le raccomandazioni della commissione europea che plaude alla funzione svolta dal reddito fin qui. In certi casi, forse, sarebbe auspicabile tacere - concludono -, se non altro perché quasi sempre 'dove l'ignoranza urla l'intelligenza tace'". (Com)