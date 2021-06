Roma: Radicali, depositate 4 delibere popolari per città antiproibizionista e democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina presso gli uffici del Campidoglio abbiamo depositato quattro delibere di iniziativa popolare su cui inizieremo a raccogliere le firme nei prossimi giorni. Diamo così avvio alle campagne Roma Democratica per la trasformazione dei municipi in comuni metropolitani e Roma Antiproibizionista per ribaltare le politiche sulla sicurezza urbana". Così in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "La crisi della nostra città è dovuta in primis a un assetto di governo inadeguato a governare la complessità di un territorio diffuso e disorganico. Gli enti territoriali più prossimi, come i municipi, non hanno gli strumenti per rispondere con efficacia ed efficienza ai molteplici problemi che investono i territori: tutto ciò genera sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini. La prossima consiliatura dovrà essere di carattere costituente: con la nostra delibera diamo un indirizzo politico concreto sul quale tutte le forze politiche dovranno esprimersi per uscire dalle ambiguità". (segue) (Com)