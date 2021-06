Roma: Radicali, depositate 4 delibere popolari per città antiproibizionista e democratica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è ormai diventata la capitale dello spaccio e del traffico degli stupefacenti, assediata dalle cosche criminali che hanno come obiettivo principale la progressiva penetrazione nel tessuto economico e imprenditoriale cittadino", contina Barilli. "Contrastare la criminalità attraverso la legalizzazione della cannabis, creare un nuovo piano per i servizi alle dipendenze e attivare gli Stati generali della notte per governare il caos movida significa liberare i territori dalla morsa criminale, salvaguardare la salute pubblica e il diritto alla salute e liberare l'economia della notte, volano economico imprescindibile per la ripresa post-Covid. Nella campagna per la trasformazione dei municipi i nostri compagni di viaggio sono gli amici di Sogno Comune di Ostia Andrea Bozzi e Stefano Faraoni. Hanno sottoscritto entrambe le campagne Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di Più Europa/Radicali, Matteo Manenti di Aurelio in Comune, Paolo Leccese di Volt, Matteo Zocchi di Pop", conclude il segretario dei Radicali di Roma. (Com)