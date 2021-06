Usa: prezzi al consumo in aumento del 5 per cento, mai così dall’agosto del 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono lievitati ancora nel mese di maggio, facendo registrare un aumento del 5 per cento rispetto a un anno fa. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, secondo cui un tale tasso di crescita dei prezzi al consumo non si registrava dall’agosto del 2008. Già nel mese di aprile era stato registrato un aumento su base annuale del 4,2 per cento. L’indice dei prezzi di base, dal quale vengono escluse le categorie più volatili come carburanti e prodotti alimentari, è salito a maggio di 3,8 punti percentuali rispetto a un anno fa, il balzo più alto registrato dal giugno del 1992. In forte aumento sono risultati i prezzi di mobili, tariffe aeree e capi d’abbigliamento, ma a impressionare maggiormente è la crescita del 7,3 per cento rispetto al mese di aprile dei prezzi di auto e furgoni. Su base mensile, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,6 per cento, quelli di base dello 0,7 per cento. I dati sono tuttavia “pompati” dal paragone con quelli dello stesso periodo dello scorso anno, quando la chiusura causa Covid della maggior parte delle attività economiche aveva affossato i prezzi in ragione del crollo della domanda di beni e servizi. Secondo il “Wall Street Journal”, l’inflazione dovrebbe continuare a crescere significativamente nei mesi di maggio e giugno per poi calare il prossimo autunno.(Nys)