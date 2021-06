Austria: presidente ceco rispetta l'approccio "equilibrato" di Vienna verso la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, rispetta l'approccio dell'Austria, che definisce equilibrato, nei confronti della Russia. Lo ha detto in occasione della sua visita a Vienna, dove ha incontrato l'omologo austriaco Alexander Van der Bellen. "Sono pienamente d'accordo con il loro punto di vista che la Russia appartenga all'Europa", ha dichiarato. A suo avviso l'Unione europea dovrebbe collaborare con tutti i grandi Paesi del mondo e non dovrebbe escludere nessuno dal dialogo sulla base di ragioni ideologiche o simili. Interrogato dai giornalisti sul fatto se sia o meno un sostenitore dell'Unione europea, Zeman ha risposto di esserlo ma di essere anche un critico della sua burocrazia. Secondo il capo dello Stato ceco, all'Europa serve un governo europeo ma questo non può essere la Commissione, bensì il Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati membri. A proposito della scelta di Mosca di etichettare come estremista l'organizzazione dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, Zeman ha detto che la domanda è perché sia stato reso un eroe, dato che ha pubblicamente espresso approvazione per l'annessione russa della Crimea e ha sostenuto il nazionalismo russo nei suoi discorsi. A Vienna il presidente ceco ha ricevuto la dichiarazione di sostegno di Van der Bellen nel conflitto diplomatico apertosi con Mosca dopo la rivelazione di un coinvolgimento russo nelle esplosioni dei depositi di munizioni di Vrbetice, in Repubblica Ceca, a fine 2014. (Vap)