Acea: al via progetto "siamo energia, spegni la luce e accendi la tua fantasia" per studenti

- Prende il via oggi "Siamo energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia", la seconda edizione digitale del progetto Acea Scuola dedicata al risparmio energetico e ai temi della sostenibilità. Lo comunica Acea in una nota. "L’iniziativa, che fa parte del progetto nato nel 2002 per promuovere attività di informazione e formazione sulla sostenibilità ambientale, coinvolgerà migliaia di studenti, che, da oggi fino al 17 giugno, potranno collegarsi in rete da tutto il territorio nazionale. Anche l’edizione 2021, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà interamente online. Il format dell’educational, presentato in anteprima anche ai dipendenti del Gruppo Acea, è fatto di filmati in 3D e percorsi didattici articolati su tre macrotemi (energia, illuminazione artistica e mobilità elettrica) e racconta le nuove sfide che ruotano intorno alla questione energetica e alla sostenibilità. A guidare gli studenti in questo viaggio multimediale, ci sarà Valerio Mazzei, il noto youtuber che, con oltre un milione di follower, è uno dei punti di riferimento della generazione Z, scelta questa dettata dalla volontà del Gruppo Acea di sensibilizzare i ragazzi sui temi ambientali utilizzando strumenti mediatici e personaggi vicini alla loro sensibilità e al loro mondo". (segue) (Com)