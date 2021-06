Acea: al via progetto "siamo energia, spegni la luce e accendi la tua fantasia" per studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Gruppo Acea - dichiara l’Amministratore delegato del gruppo, Giuseppe Gola - si occupa di energia da oltre un secolo, e dunque ne accompagna l’evoluzione da molto tempo. Dalle centrali a carbone alle fonti rinnovabili, abbiamo attraversato tanti cambiamenti e continuiamo a promuovere l’innovazione tecnologica con un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Con questa iniziativa guidiamo i ragazzi alla scoperta di una risorsa che ci permette di svolgere infinite attività, ma che siamo talmente abituati a utilizzare da non chiederci più da dove arrivi, e da non dubitare mai della sua disponibilità. Racconteremo quindi come stanno mutando gli scenari e quanto sia importante cambiare le nostre abitudini e il modo di produrre energia”. "Per la seconda volta, l’edizione di Acea Scuola sarà esclusivamente online - aggiunge la presidente del Gruppo Acea Michaela Castelli -. Una scelta motivata, anche quest’anno, dalla volontà di non interrompere un percorso iniziato circa vent’anni fa e dare un segnale di continuità agli studenti che, a causa dell’emergenza sanitaria, stanno vivendo il loro percorso formativo in modo diverso. Il progetto, che è stato realizzato come un viaggio multimediale nel mondo dell’energia, unisce la cultura della sostenibilità e del rispetto del territorio agli aspetti più pratici e tecnologici della gestione delle risorse energetiche. Ancora una volta, infatti, il tema è l’educazione all’uso responsabile delle risorse ambientali - prosegue - con il duplice obiettivo di ribadire l’importanza dell’impegno delle utility rispetto ai territori in cui operano e di creare un legame ancora più forte con i giovani per affrontare insieme la sfida della transizione energetica che sarà decisiva nel delineare le prospettive di un futuro sempre più sostenibile e sempre più vicino". (Com)