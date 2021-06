Roma: mancato rispetto norme anti covid e vendita di alcolici a minori, chiusi 4 locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della più ampia strategia, analizzata in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, e affidata alle forze di polizia, sono stati disposti dal Questore di Roma, nei giorni scorsi, capillari controlli volti a monitorare e contrastare il fenomeno della cosiddetta "movida" violenta, a contrastare attività illecite, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche a soggetti minorenni, e a individuare e sciogliere eventuali assembramenti, ad oggi comunque vietati a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19. Nel corso di specifici servizi sono state riscontrate numerose violazioni che hanno condotto alla tempestiva adozione, così come era stato annunciato, da parte del Questore, di 4 provvedimenti di sospensione della licenza ex art.100 Tulps, con conseguente chiusura degli esercizi commerciali nel centro della città. La chiusura delle 4 attività è arrivata al termine di una proficua collaborazione fra il I distretto Salario Parioli - diretto da Angela Cannavale , il III distretto Fidene Serpentara - diretto da Fabio Germani - e la divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma, diretta da Agnese Cedrone. (segue) (Rer)