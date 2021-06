Roma: mancato rispetto norme anti covid e vendita di alcolici a minori, chiusi 4 locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed infine, in viale Ionio, i poliziotti, nel corso di specifici controlli amministrativi all'interno di un locale, hanno scoperto un ingente quantitativo di hashish, suddiviso in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Il titolare, T.A. di anni, oltre ad essere tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, ha ricevuto la notifica della sospensione della licenza per giorni 30. L'uomo è stato altresì denunciato perché mostrava le sue parti intime alla presenza di una minore. Analoghi servizi, finalizzati soprattutto ad arginare e debellare il fenomeno della somministrazione di alcolici ai minori, proseguiranno, incessantemente, anche nei prossimi giorni, con l'adozione, se necessaria, di altri provvedimenti di sospensione della licenza ex articolo 100 Tulps nei confronti degli esercizi commerciali sanzionati. I provvedimenti in questione, così come i numerosi Daspo urbani adottati in analoghi contesti, sono tesi a decongestionare il fenomeno della movida violenta, rendendo anche più agevoli i controlli interforze calati sul territorio, adeguatamente rafforzati con personale in abiti civili e polizia scientifica per identificare i soggetti e denunciarli alla locale Procura della Repubblica. (Rer)