Leonardo: Giorgetti, su Automation serve tavolo confronto a livello locale

- Serve un apposito tavolo di confronto a livello locale per garantire la continuità produttiva e tutelare i lavoratori coinvolti. E’ questa la proposta avanzata dal ministro per lo Sviluppo economico Giarcarlo Giorgetti nel corso del Question time al Senato, rispondendo a un’interrogazione della senatrice del Pd Roberta Pinotti sul futuro della Business unit automation di Leonardo di Sestri Ponente, la ex Elsag. “A seguito delle numerose manifestazioni sindacali svoltesi - ha spiegato il ministro - l’azienda ha comunicato di avere inoltrato apposita comunicazione alle segreterie territoriali e alle Rsu offrendo la disponibilità alla prosecuzione del dialogo relativo all’unità Automation. Con specifico riferimento al territorio ligure, tengo a precisare ancora una volta che la città di Genova risulterebbe centrale nell'ambito della Strategia complessiva di Leonardo, quale polo produttivo di primaria importanza per lo sviluppo di soluzioni e prodotti ad alto contenuto tecnologico”. In conclusione, ha continuato, “il percorso intrapreso deve essere finalizzato ad individuare la migliore soluzione possibile con riferimento alle vicende richiamate dalla Senatrice interrogante, anche attraverso l’istituzione di un apposito tavolo di confronto a livello locale, eventualmente organizzato dalla prefettura di Genova che ha dato disponibilità in tal senso, al fine di garantire la continuità produttiva di un player importante del Paese (operante nei settori strategici delle industrie legate alle tecnologie avanzate) e tutelare i lavoratori coinvolti”.(Rin)