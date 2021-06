Violenza donne: Lega su Saman, presentata interrogazione, serve osservatorio su fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha presentato "un'interrogazione ai ministri dell'Interno e della Famiglia perché il caso Saman, che pare avviarsi verso il più tragico degli epiloghi, sia l'ultimo di una intollerabile condizione nella quale versano moltissime donne". Lo annuncia la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, vicepresidente del gruppo Lega al Senato e prima firmataria del provvedimento. "Spose bambine, donne forzate contro la propria volontà a scrivere un destino che non appartiene loro: abbiamo chiesto di istituire, mettendo insieme le diverse competenze a livello ministeriale, un Osservatorio Nazionale, che consenta di monitorare e analizzare il fenomeno e le altre forme di violenza minorile, come le mutilazioni genitali, il lavoro forzato e le nuove schiavitù", spiega. (segue) (Com)