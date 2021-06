Violenza donne: Lega su Saman, presentata interrogazione, serve osservatorio su fenomeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Saponara "deve cessare lo strisciante fenomeno dei viaggi finalizzati ai matrimoni precoci e forzati così come deve essere verificato se le procedure di presa in carico delle giovani vittime di tali abusi da parte dei servizi sociali, abbisognino di modifiche e significativi miglioramenti. Diciamo con forza che la situazione va costantemente monitorata da parte delle istituzioni, che devono promuovere una decisa campagna di sensibilizzazione partendo dall'assunto che il nostro ordinamento reputa il matrimonio forzato un reato. No alla cultura della prevaricazione e dell'abuso: la Lega lo dice con forza e con determinazione", conclude la senatrice leghista. (Com)