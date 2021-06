Roma: controlli alla movida, chiusi 4 locali per vendita alcolici a minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, nel corso di capillari controlli alla movida violenta, per contrastare attività illecite, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche a soggetti minorenni, e a individuare e sciogliere eventuali assembramenti, ad oggi comunque vietati a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19, sono state riscontrate numerose violazioni che hanno condotto a 4 provvedimenti di sospensione della licenza ex art.100 Tulps con conseguente chiusura degli esercizi commerciali nel centro della città. La prima sospensione della licenza ha colpito, per 10 giorni, un minimarket in Via Viterbo, quartiere Salario Parioli, dove venivano venduti a minorenni alcolici senza che il titolare richiedesse documenti atti a verificarne l'età. (segue) (Rer)