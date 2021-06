Roma: controlli alla movida, chiusi 4 locali per vendita alcolici a minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analoga sospensione di 10 giorni della licenza per un esercizio commerciale in Via Nizza dove, a seguito di un'ispezione effettuata dalla polizia venerdì scorso, sono state trovate due ragazze minorenni intente a consumare superalcolici ai tavoli esterni del locale. Già in passato il titolare era stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19, per aver proseguito l'attività di somministrazione dopo l'orario consentito, creando assembramento di persone. Stesso provvedimento ex. articolo 100 Tulps è stato notificato nella giornata di ieri al titolare di un bar sito in via Salaria, dove otto ragazze, tutte minorenni, sono state trovate a bere spritz, anche qui senza che il gestore verificasse la loro età tramite un documento. Avendo una delle ragazze meno di 16 anni, l'incauto titolare oltre alla sospensione della licenza, dovrà rispondere penalmente alla locale Procura della Repubblica per il reato di cui all'art 689 c.p. (segue) (Rer)