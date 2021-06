Cina-Mongolia: Pechino si congratula per la vittoria del neo presidente mongolo Khurelsukh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito del popolo mongolo (Ppm) Ukhnaa Khurelsukh ha vinto le elezioni per la presidenza in Mongolia. Khurelsukh, che era stato costretto a dimettersi dalla carica di primo ministro all'inizio di quest'anno a seguito di un'ondata di proteste, ha ottenuto la vittoria sugli altri candidati con il 68 per cento dei voti. Il nuovo capo di Stato prenderà il posto Khaltmaa Battulga, del Partito democratico, cui è stata negata l'opportunità di rielezione a seguito di alcune modifiche apportate alla Costituzione, che prevede ora un solo mandato presidenziale. Gli altri due candidati, Sodnomzundui Erdene, del Partito democratico, e Dangaasuren Enkhbat, del Partito nazionale del lavoro, hanno ottenuto rispettivamente il 20,1 per cento e il 6 per cento dei voti. Sebbene il presidente sia obbligato a rinunciare all'affiliazione al proprio partito una volta entrato in carica, la vittoria di Khurelsukh andrà con ogni probabilità a rafforzare il potere del Ppm, schieramento che già controlla il governo e il Parlamento. (Cip)