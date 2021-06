Violenza donne: Lega su Saman, bene indagine commissione Femminicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura di un'indagine della commissione Femminicidio al Senato sulla tragica vicenda di Saman Abbas "è un atto dovuto a questa povera ragazza, vittima di quell'integralismo islamico che non tollera la libertà delle donne e rinnega i valori occidentali del nostro Paese". Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega componenti della commissione d'inchiesta su femminicidio e violenza di genere: Marzia Casolati, Lina Lunesu e Pietro Pisani. "Fin da subito - spiegano - la Lega aveva cercato in tutte le sedi di sollevare la questione per far luce sulle sorti di questa giovane pakistana, combattendo per certi versi contro l'assordante silenzio di certi ambienti di sinistra e del mondo femminista. Chiunque - concludono - dovrebbe tracciare un solco tra i valori occidentali e l'orribile estremismo religioso che ha spezzato la vita di Saman, in un Paese civile su certe vicende non può e non deve esserci spazio per l'ambiguità o per silenzi complici".(Com)