Balcani: domani all’università Lumsa presentazione del volume "Dayton, 1995. La fine della guerra in Bosnia Erzegovina, l'inizio del nuovo caos"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani l’università Lumsa sarà sede della presentazione del volume "Dayton, 1995. La fine della guerra in Bosnia Erzegovina, l'inizio del nuovo caos". L’evento, a inviti, è organizzato congiuntamente dall’ambasciata di Bosnia Erzegovina presso la Repubblica Italiana, dall’ambasciata di Bosnia Erzegovina presso la Santa Sede e lo Smom e dal consolato di Bosnia Erzegovina a Genova. Gli Accordi di Dayton nel 1995 hanno messo fine al conflitto che ha infiammato i Balcani per quattro lunghi anni, con eccidi – come quello di Srebrenica – che rimarranno a lungo nella memoria collettiva. Quella fase, caratterizzata anche da una intensa azione diplomatica per arrivare al cessate il fuoco, è oggetto di analisi del libro “Dayton 1995. La fine della guerra in Bosnia Erzegovina, l’inizio del nuovo caos”, a cura di Luca Leone e Silvia Ziliotto, edizioni Infinito, 2020. (segue) (Com)