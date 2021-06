Etiopia: allarme Onu per rischio carestia nel Tigrè, 350 mila persone in condizioni "catastrofiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 350 mila persone vivono in condizioni umanitarie "catastrofiche" nella regione del Tigrè, in Etiopia, dove è estremamente alto il rischio di un'imminente carestia. È l'allarme lanciato oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il Programma alimentare mondiale (Pam) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), che in una nota congiunta chiedono un'azione urgente per affrontare la drammatica grave insicurezza alimentare nel nord del Paese. Le tre agenzie - si legge nel comunicato - sono particolarmente preoccupate per la situazione nella regione del Tigrè, dove il rischio di carestia è imminente, a meno che il cibo, l'assistenza ai mezzi di sussistenza e altri interventi salvavita non continuino a essere potenziati, che non sia garantito l'accesso senza ostacoli e che le ostilità non cessino. L'appello è arrivato in risposta all'ultima analisi della classificazione di fase della sicurezza alimentare integrata (Ipc), pubblicata oggi, secondo cui oltre 350 mila persone stanno già affrontando condizioni catastrofiche (Ipc 5, Catastrofe) nella regione del Tigrè. Questo è il numero più alto di persone classificate al livello Ipc 5 in un singolo Paese nell'ultimo decennio. (segue) (Res)