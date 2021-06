Etiopia: allarme Onu per rischio carestia nel Tigrè, 350 mila persone in condizioni "catastrofiche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 60 per cento della popolazione, più di 5,5 milioni di persone, è alle prese con alti livelli di insicurezza alimentare acuta (Ipc 3-5) nel Tigrè e nelle zone limitrofe di Amhara e Afar. Di questi, 2 milioni di persone si trovano nel livello di emergenza di insicurezza alimentare acuta (Ipc 4) e senza un'azione urgente potrebbero rapidamente morire di fame. Si prevede che la gravità dell'insicurezza alimentare acuta aumenterà fino a settembre, in particolare nel Tigrè, con oltre 400 mila persone che dovrebbero affrontare condizioni catastrofiche (Ipc 5) in assenza aiuti di urgenti. Le agenzie delle Nazioni Unite sono particolarmente preoccupate per il rischio di carestia nel Tigrè qualora il conflitto si intensificasse e l'assistenza umanitaria fosse di nuovo notevolmente ostacolata. Anche la mancanza di dati affidabili e completi sulla situazione della sicurezza alimentare delle persone nel Tigrè occidentale è profondamente preoccupante. "Le comunità rurali nel nord dell'Etiopia sono state particolarmente colpite dal conflitto. Molte fattorie sono state distrutte e beni produttivi come sementi e bestiame sono andati perduti", ha affermato il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. "È imperativo aiutare queste comunità a mantenere le loro famiglie nutrite e sostenere la produzione alimentare locale, aprendo la strada a una ripresa più rapida. Ma per aiutare le persone sull'orlo della carestia, abbiamo bisogno di risorse e accesso, che rimangono entrambi un problema", ha aggiunto. (segue) (Res)