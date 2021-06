Etiopia: allarme Onu per rischio carestia nel Tigrè, 350 mila persone in condizioni "catastrofiche" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il direttore esecutivo del Pam, David Beasley, "la brutale realtà per il nostro personale in Tigrè è che per ogni famiglia che raggiungiamo con cibo salvavita, ce ne sono innumerevoli altre, specialmente nelle aree rurali, che non possiamo raggiungere. Abbiamo lanciato un appello per l'accesso umanitario ma siamo ancora bloccati dai gruppi armati. La capacità delle persone nel Tigrè di accedere ai servizi vitali e, per il Pam, di raggiungerli con assistenza alimentare è essenziale per evitare una catastrofe. L'accesso deve essere esteso ben oltre le grandi città raggiungere le persone in disperato bisogno ovunque si trovino, con un'assistenza adeguata e senza indugio", ha aggiunto. "L'Unicef è estremamente preoccupata per la situazione in tutto il Tigrè poiché vediamo sempre più bambini e neonati scivolare pericolosamente vicino alla malattia e alla potenziale morte per malnutrizione", ha affermato da parte sua il direttore esecutivo dell'Unicef, Henrietta Fore. "Stiamo lavorando con i nostri partner per fornire nutrizione, assistenza sanitaria e supporto per l'acqua pulita. Tuttavia, senza un accesso umanitario per aumentare la nostra risposta, si stima che 33 mila bambini gravemente malnutriti nelle aree attualmente inaccessibili del Tigrè siano ad alto rischio di morte. Il mondo non può permettere che ciò accada", ha aggiunto. (segue) (Res)