Etiopia: allarme Onu per rischio carestia nel Tigrè, 350 mila persone in condizioni "catastrofiche" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto dell'Ipc, la causa principale dell'acuta insicurezza alimentare nel Tigrè è il conflitto in quanto ha portato a un massiccio spostamento della popolazione, alla distruzione diffusa di mezzi di sussistenza e infrastrutture critiche e alla perdita di posti di lavoro. Il conflitto ha anche un accesso limitato ai mercati. Un aumento del conflitto potrebbe spingere più persone a fuggire dalle proprie case e impedire alle famiglie di accedere ai punti di distribuzione del cibo o ad altre fonti di cibo e mezzi di sussistenza, osserva il rapporto. Il Tigrè, colpito dal conflitto, è già la regione più a rischio con 4 milioni di persone - il 70 per cento della popolazione - che sperimentano alti livelli di insicurezza alimentare acuta (Ipc 3 o superiore). Nelle aree confinanti nelle vicine regioni di Afar e Amhara, che ospitano un gran numero di sfollati interni dal Tigrè, rispettivamente il 60 e il 41 per cento della loro popolazione vive con alti livelli di insicurezza alimentare acuta (rispettivamente oltre 450 mila e 1 milione di persone). (Res)