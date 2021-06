Municipio Roma III: presidente, spazio abbandona al Tufello torna a essere luogo socialità e sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un impianto sportivo, abbandonato da anni, dove sono cresciute generazioni di ragazze e ragazzi del quartiere sta per tornare ad essere un polmone di socialità e sport. Si tratta dello spazio dell'ex Detroit, nel cuore del Tufello. È un'area importante che vogliamo torni al più presto al centro delle attività e della socialità delle persone che vivono in questo quadrante. Per rendere possibile tutto questo, come Municipio abbiamo effettuato importanti lavori di consolidamento e abbiamo portato avanti un grande lavoro amministrativo che ci consente, oggi, di lanciare l'avviso pubblico per riportare in vita l'ex Detroit". Così, in una nota, Giovanni Caudo, presidente del III Municipio. "Cerchiamo operatori pronti a raccogliere la sfida di realizzare un centro sportivo a forte connotato sociale - aggiunge - e accessibile a tutti e tutte e che faccia rinascere il quartiere. Possiamo combattere il rischio delle dipendenze dalle droghe, contendendo terreno ai luoghi di spaccio e combattendo l'abbandono aprendo spazi e opportunità di incontro, di creatività e di socialità. A cominciare proprio da qui, dall'ex Detroit". (Com)