- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha presentato l’app CovPass, ossia il passaporto vaccinale in formato digitale per il Covid-19 che entrerà in vigore in Germania. Sull’applicazione verranno trasferiti i dati già sul libretto delle vaccinazioni, in dotazione a ogni tedesco. (Geb)