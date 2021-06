Algeria: ambasciatore Boutache, “nessun ritorno al decennio nero, c’è voglia di elezioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno vuole un ritorno al drammatico “decennio nero” del terrorismo in Algeria, dove c’è un “chiaro desiderio di partecipare” alle elezioni legislative anticipate previste sabato, 12 giugno. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in un’intervista concessa a pochi giorni dalle prime elezioni sotto la nuova Costituzione e senza l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika. “C’è un chiaro desiderio di partecipare a queste elezioni, come si può vedere dai dati. Più di 2.400 candidati, di cui oltre il 50 per cento sono indipendenti che non appartengono ad alcun partito. Anche i partiti politici che partecipano sono molto numerosi”, afferma il diplomatico. L’Autorità indipendente per le elezioni dell’Algeria ha comunicato che sono circa 2.500 le liste elettorali rappresentate al livello nazionale. Nella maggior parte, circa la metà, prevalgono quelle indipendenti, mentre le restanti, intorno a 1.200, sono espressione dei 18 partiti politici di vario orientamento che concorreranno per i seggi in parlamento. Quelle al via sabato saranno le prime elezioni parlamentari dalla nascita di “Al Hirak” (letteralmente, “Il movimento”), la protesta scoppiata nel 2019 per opporsi a un quinto mandato dell’anziano e malato presidente Abdelaziz Bouteflika, al potere da 20 anni, e per chiedere un cambiamento sostanziale del sistema che ha governato il Paese per decenni. (segue) (Asc)