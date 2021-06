Algeria: ambasciatore Boutache, “nessun ritorno al decennio nero, c’è voglia di elezioni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una pausa dovuta alla pandemia di Covid-19, i dimostranti sono tornati a scendere in piazza scadendo anche slogan contrari al voto. Alcuni partiti dell’opposizione laica, inoltre, hanno scelto di boicottare le elezioni. “Se tre o quattro partiti hanno deciso di non partecipare è un loro problema. Ci sono state delle consultazioni tra il governo e i partiti politici per organizzare queste elezioni. Va sottolineato che queste elezioni non sono state imposte, ma concordate con i partiti politici su iniziativa del governo. Se poi qualche partito ha deciso di non partecipare, questo è un problema loro. Io mi aspetto un’ampia partecipazione degli elettori. All’estero si è già iniziato a votare. Qui in ambasciata a nei consolati abbiamo iniziato oggi e i seggi reteranno aperti fino a sabato sera. Ci aspettiamo che gli elettori parteciperanno in un buon numero”, aggiunge Boutache. (segue) (Asc)