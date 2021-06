Algeria: ambasciatore Boutache, “nessun ritorno al decennio nero, c’è voglia di elezioni” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contesto di queste elezioni, secondo il diplomatico algerino, è profondamente mutato rispetto al 2019. “Bisogna rimarcare prima di tutto che la Costituzione è stata rivista ed emendata tramite referendum popolare il primo novembre. Questo ha aperto il sistema politico e ha dato il via a una più importante partecipazione popolare, dei partiti, delle organizzazioni non governative, dei giovani. Inoltre, la legge elettorale è stata modificata per introdurre più trasparenza, più democrazia e più controllo sia delle consultazioni che dei candidati. Le elezioni si svolgono in un contesto molto diverso rispetto alla cosiddetta era Bouteflika”, spiega il diplomatico algerino. Abderezzak Makri, leader del Movimento per la società della pace (Msp, il maggiore partito musulmano in Algeria), ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova” che gli islamisti in Algeria intendono formare un governo di unità nazionale anche se avranno la maggioranza dei seggi nel prossimo parlamento dopo le elezioni del 12 giugno. Secondo Boutache, però, è ancora presto per questo tipo di discorso. “Dobbiamo prima aspettare i risultati e vedere che tipo di maggioranza avremo, chi avrà vinto le elezioni. E’ chiaro che i risultati saranno determinanti per chi dovrà formare il governo. Bisogna aspettare prima di trarre già conclusioni. Proclamarsi vincitore prima ancora di vincere, e dichiarare prima del voto che una sconfitta significherebbe che le elezioni sono state falsate, non è democratico”, afferma l’ambasciatore algerino in Italia. (segue) (Asc)