Algeria: ambasciatore Boutache, “nessun ritorno al decennio nero, c’è voglia di elezioni” (4)

- In una recente intervista al settimanale francese “Le Point”, il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha detto che l'islamismo come ideologia, quella che ha cercato di imporsi nei primi anni Novanta, non esisterà mai più in Algeria. “Il presidente Tebboune è stato chiaro quando ha detto che il Paese, la popolazione e le istituzioni non permetteranno che una simile tragedia accada di nuovo. Da allora sono passati più di 20 anni, forse le ferite non si sono ancora completamente rimarginare, il ricordo è ancora presente, ma personalmente penso che nessuno voglia che succeda di nuovo. I partiti, i leader politici e la popolazione sono maturati e hanno compreso l’interesse nazionale e la necessità di avere sicurezza, stabilità e pace. Se vogliamo sviluppare il Paese e modernizzarci, non importa chi vincerà le elezioni: le istituzioni dovranno lavorare con la futura maggioranza in modo civile e politico”, conclude Boutache. (Asc)