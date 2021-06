Vaccini: Fontana, AstraZeneca ai giovani? Sotto una certa età noi già non lo utilizziamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per oggi il parere del Comitato Tecnico scientifico, sull'utilizzo di AstraZeneca ai giovani, ma la Lombardia già non lo utilizza per questa categoria. Lo ha ribadito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del bando "Lombardia è dei giovani". "Noi non abbiamo mai fatto Vax Day dedicati ai giovani, quindi il problema per noi non si è posto - ha detto Fontana - Noi seguiamo le indicazioni e dato che le indicazioni suggeriscono di non utilizzare AstraZeneca sotto una certa età noi non lo utilizziamo". "Abbiamo in questo momento altri vaccini che utilizziamo - ha concluso Fontana - comunque noi siamo sempre rispettosi delle indicazioni che ci vengono dati dal commissario e dal Cts nazionale". (Rem)