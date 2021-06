Ue: Bce mantiene invariati tassi d'interesse e programmi di acquisto titoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse e i programmi di acquisto dei titoli. È quanto rende noto l'Eurotower con un comunicato. In particolare, il tasso sui depositi rimane allo 0,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale rispettivamente allo 0 e allo 0,25 per cento. I tassi rimarranno tali o inferiori fino a quando il Consiglio direttivo della Bce non avrà visto le prospettive di inflazione dell'Eurozona “convergere saldamente a un livello sufficientemente vicino, ma al di sotto del 2 per cento nel suo orizzonte di proiezione, e tale convergenza sarà stata costantemente riflessa nelle dinamiche inflazionistiche sottostanti”. Il programma di emergenza per l'acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'area dell'euro, volto a far fronte alla crisi del coronavirus (Pepp), viene confermato a 1.850 miliardi di euro, con scadenza almeno alla fine di marzo del 2022. “In ogni caso”, l'iniziativa proseguirà fino a quando il Consiglio direttivo della Bce “non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è terminata”. Nel prossimo trimestre, gli acquisti di obbligazioni pubbliche nell'ambito del Pepp continueranno a essere effettuati a “un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno”. Tali operazioni saranno attuate “in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato e con attenzione a impedire un restringimento delle condizioni di finanziamento incoerente con il contrasto all'impatto negativo della pandemia sul sentiero dell'inflazione”. (segue) (Geb)