Ue: Bce mantiene invariati tassi d'interesse e programmi di acquisto titoli (3)

- Il Consiglio direttivo dell'Eurotower continuerà a immettere liquidità con le sue operazioni di rifinanziamento. Gli acquisti netti del programma App proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro “finché sarà necessario” per terminare “poco prima dell'aumento dei tassi di interesse”. La terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Tltro III) ha registrato “un elevato aumento dei fondi”, con i relativi finanziamenti che svolgono “un ruolo decisivo nel sostenere le banche nei prestiti a imprese e famiglie”. Il Consiglio direttivo della Bce si dice, infine, “pronto ad aggiustare tutti i suoi strumenti (…) per assicurare che l'inflazione si muova verso l'obiettivo in maniera sostenuta, in conformità con il suo impegno alla simmetria”. (Geb)