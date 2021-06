Università: posata la prima pietra del nuovo edificio di Milano Bicocca immerso in un bosco smart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bosco urbano di due ettari, con un biolago abitato da anfibi e libellule e anfiteatri per una didattica all'aria aperta, oltre a un edificio di dieci piani con aule innovative e 84 alloggi per studenti, per un totale di 104 posti letto. Questo è quanto sorgerà entro il 2023 grazie a un investimento di oltre 70 milioni di euro nell'area ex industriale tra via dell'Innovazione e via Stella Bianca, via Sesto San Giovanni e via Fubini nella zona Bicocca di Milano. Terminati i lavori degli scavi, oggi nel cantiere - alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe, dell'assessore per l'Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni - è stata posata la prima pietra. Entro un anno dovrebbe essere completato il piano terra e nell'anno successivo saranno eretti quelli successivi del nuovo edificio universitario, che si chiamerà "U10-Logos" e ospiterà le facoltà di Giurisprudenza e Sociologia. Anche gli altri edifici dell'ateneo milanese, che oggi compie 23 anni, cambieranno nome. "Noi - ha spiegato la rettrice - abbiamo ereditato delle denominazioni senza cuore. Gli daremo nomi brevi, molto classici e pieni di significato. Stiamo lanciando anche una call per gli studenti perché scelgano i nomi di almeno due edifici tra una rosa di proposte", che include i "Genius", "Scientia" e "Koinè" per l'edificio U9; "Forum", "Ipazia" e "Animus" per l'U17. (segue) (Rem)