Università: posata la prima pietra del nuovo edificio di Milano Bicocca immerso in un bosco smart (2)

- "Da sempre - ha detto Iannantuoni - il nostro ateneo guarda al futuro. Siamo giovani e dinamici e abbiamo voglia di cambiare. Questo è un luogo dove si facevano i pneumatici e ora ci sarà un bosco urbano smart. Con l'U10 sottolineiamo ulteriormente l'impegno di Milano-Bicocca alla progettazione dell'università del futuro: aperta, sostenibile e soprattutto integrata nell'ambiente. Noi siamo la transizione ecologica a Milano". "L'Università Bicocca è un ateneo che sa guardare al futuro in modo giovane e nuovo. L'idea di realizzare uno spazio di formazione e ricerca che sia al tempo stesso sostenibile, tecnologico, in dialogo con la natura è lungimirante. La Bicocca ha da tempo fatto suoi i valori e le sfide aperte della transizione ambientale e dello sviluppo sostenibile: con questo innovativo edificio si conferma capace di leggere le necessità del nostro tempo e si presenta come punto di riferimento e modello per lo sviluppo urbano di Milano", ha commentato il sindaco Sala. "Sostenibilità, ricerca e alta formazione: i pilastri dell'università sono racchiusi nel nuovo bosco urbano all'interno della Bicocca, una delle università più prestigiose e formative a livello nazionale e internazionale", ha dichiarato l'assessore Fabrizio Sala. "Regione Lombardia - ha aggiunto - ha nelle sue priorità la sostenibilità che deve integrarsi con l'innovazione, attraverso politiche e scelte finalizzate a migliorare la vita dei cittadini. Gli studenti avranno un luogo aperto in cui conciliare didattica e laboratori, oltre che alloggi per vivere il campus in maniera totalizzante, in un ambiente connesso e ancora più tecnologico". (Rem)