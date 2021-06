Speciale energia: il 18 giugno al via il XVIII Foro di dialogo su fondi europei e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano per la ripresa dell'Unione europea, il futuro dell'Europa e gli investimenti incentrati, in particolare, sulla transizione energetica e digitale saranno tra i temi principali del XVIII Foro di dialogo Spagna-Italia che si svolgerà a Barcellona il 18 e 19 giugno. Al vertice parteciperanno, oltre al presidente del Consiglio, Mario Draghi, una nutrita delegazione di governo ed importanti rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano. Il primo giorno, la sessione di apertura sarà inaugurata dal presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garmandi, dal presidente di Foment del Treball (la principale organizzazione degli imprenditori catalani), Josep Sanchez Llibre, e il presidente dell'Agenzia di ricerche e legislazione (Arel), Francesco Merloni. Il focus del dibattito sarà sulla Next Generation Eu, la transizione energetica, ed i piani statali per le riforme e gli investimenti. Parteciperanno ai lavori il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed i ministri per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, la ministra vicepresidente e ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, ed il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni. È prevista, inoltre, la presenza della sottosegretaria di Stato spagnola per l'Energia, del presidente di Aena (società pubblica che gestisce i principali aeroporti spagnoli), Maurici Lucena, dell'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, e dall'amministratore delegato di Grimaldi Lines Spagna, Massimo Massarotti, del presidente della banca Mediolalum, Carles Tusquets, e l'amministratore delegato di Cellnex, Tobias Martinez. (Spm)