Speciale energia: Giorgetti incontra il ministro Dalli, focus su innovazione tecnologica e mobilità sostenibile

- La forte collaborazione tra Italia e Malta nei settori dell'innovazione tecnologica, della farmaceutica, della mobilità sostenibile e delle startup: questi i temi centrali dell'incontro che si è svolto al ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Energia, delle imprese e lo sviluppo sostenibile di Malta Miriam Dalli. Secondo quanto riferito dal dicastero italiano, i due ministri hanno condiviso l'opportunità di rafforzare la cooperazione in ambito europeo per accelerare la realizzazione dei progetti di comune interesse europeo (Ipcei) sulla microelettronica, le batterie e l’idrogeno. Giorgetti ha sottolineato come “sono molti gli ambiti in cui sarà possibile rafforzare e sviluppare la collaborazione tra Italia e Malta, a partire dai progetti presenti nel Pnrr”. Nel corso del bilaterale è stato evidenziato come la produzione dei microprocessori e delle batterie rivesta un ruolo altamente strategico per il settore del manifatturiero, e in particolare per l’automotive, in cui potranno svilupparsi sinergie e collaborazioni tra la filiera italiana e le imprese maltesi. In questo ambito ha una importante rilevanza l’investimento previsto da STMicroelectronis in Sicilia. Durante l’incontro è stato infine condiviso il lancio di un programma di finanziamento congiunto delle PMI innovative, anche in ambito biomedicale. (Rin)