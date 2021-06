Speciale energia: Giordania, missione dell'ambasciata ad Amman e dell'ufficio Ice ad Aqaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande interesse e attenzione per la missione istituzionale/promozionale dell'ambasciata d'Italia/Ice Agenzia programmata ad Aqaba, sulla costa giordana affacciata sul Mar Rosso, nei giorni 6 e 7 giugno 2021. Tra gli altri incontri realizzati, l'ambasciatore Fabio Cassese, ha avuto modo di incontrare Nayef Bakhit, il chief commissioner della Aqaba Special Economic Zone Authority (Aseza). Lo riferisce l'ufficio Ice ad Amman. A conferma del Made in Italy riconosciuto come sinonimo di alta qualità, design e innovazione che continua a mantenere una posizione di privilegio nei gusti e nelle scelte di acquisto ed utilizzo, focus dell'incontro l'individuazione delle modalità di cooperazione tra Aseza e parte italiana nel campo dello sviluppo dell'industria alimentare, farmaceutica e dell'energia solare, con l'obiettivo di prevedere, tra le altre azioni, degli “opportunity days” ad Aqaba per attirare investitori dall'Italia, oltre all'organizzazione di giornate turistiche e culturali coinvolgendo tour operator italiani per favorire una ripresa degli incoming dei turisti italiani ad Aqaba e non solo. (Res)