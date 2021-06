Speciale energia: Armenia, società emiratina Masdar inizia programma investimenti in settiore rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Armenia, Armen Sarkissian, ha ricevuto i rappresentanti della società degli Emirati Arabi Uniti Masdar, Mohammed al-Shehhi e Vipul Goyal. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa della presidenza di Erevan, la società emiratina sta iniziando a realizzare il suo primo programma di investimenti nel settore delle energie rinnovabili in Armenia, che verrà lanciato presto a margine del programma solare fotovoltaico AYG-1. Il rispettivo accordo è stato raggiunto durante la visita ufficiale del presidente armeno negli Emirati Arabi Uniti. L'Armenian State Interests Fund e Masdar hanno firmato un accordo di sviluppo congiunto nel 2019 ad Abu Dhabi, alla presenza del presidente Sarkissian, sulla conduzione di progetti nel campo delle energie rinnovabili con una capacità totale di 400 MW. Durante l'incontro a Erevan il presidente Sarkissian ha elogiato il fatto che gli accordi raggiunti durante le visite negli Emirati vengano attuati ad alto livello. “Ci aspettiamo investimenti e nuovi programmi di cooperazione anche nelle tecnologie, nell'agricoltura, nella logistica e in altri ambiti. I nostri Paesi hanno un grande potenziale di cooperazione”, ha detto il presidente armeno ai rappresentanti di Masdar. All'incontro ha partecipato anche il direttore esecutivo del Fondo per gli interessi nazionali armeno Davit Papazyan. (Rum)