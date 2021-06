Speciale energia: Russia, entra in funzione impianto di trattamento del gas Amur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha preso parte in collegamento video alla cerimonia di messa in funzione della prima linea dell'impianto di trattamento del gas Amur della società Gazprom. L'impianto, situato nell'Estremo oriente russo tratterà il gas fornito attraverso il gasdotto Potere della Siberia. "Oggi abbiamo un evento significativo: la società russa Gazprom sta mettendo in funzione la prima linea dell'impianto di trattamento del gas Amur. Quando raggiungerà la piena capacità, diventerà una delle più grandi imprese di trasformazione del gas naturale al mondo e la più grande nella produzione di elio, un gas richiesto in una serie di industrie chiave ad alta tecnologia", ha affermato Putin. (Rum)