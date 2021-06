Speciale energia: Polonia, ministro Risorse statali, chiedere di chiudere la miniera di Turow è eccessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedere alla Polonia di chiudere la miniera di Turow è eccessivo. Lo ritiene il ministro delle Risorse statali polacco, Jacek Sasin, intervistato dal quotidiano "Gazeta Polska". "Dobbiamo fare di tutto per assicurarsi che il nuovo modello energetico funzioni secondo i piani e la chiusura di Turow sarebbe un tentativo di mettere la Polonia sul sentiero di una trasformazione energetica selvaggia", ha detto il ministro. "E' come se qualcuno ci spingesse a tuffarci di testa in una piscina vuota", è l'espressione colorita usata da Sasin. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea di ordinare la sospensione delle attività estrattive "non può essere assecondata in nessun modo" e non prende in considerazione la ragion di Stato polacca. "E' assolutamente impossibile da attuare, anche tenuto conto di considerazioni tecniche. E' un processo estremamente complesso che deve essere spalmato su più anni, se non addirittura decenni", ha continuato Sasin. Il ministro ritiene che la decisione vada nell'interesse di coloro che "vogliono che la Polonia sia un Paese che dipende da fonti di energia esterne e che non sia capace di produrne da sé", rendendola dipendente da altri "non solo economicamente ma anche politicamente". (Vap)