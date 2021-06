Speciale energia: ministro Esteri tedesco, Ucraina rimanga Paese di transito del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina deve rimanere in futuro un Paese di transito del gas naturale, che dalla Russia raggiunge l’Ue. È quanto dichiarato al Bundestag dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, prima del suo incontro a Berlino con l’omologo di Kiev, Dmytro Kuleba. In particolare, Maas ha affermato: “Vogliamo che il gas transiti per l’Ucraina anche nel lungo periodo”. Il riferimento è alla proroga a tempo indeterminato dell’accordo in materia tra Russia e Ucraina, che scadrà nel 2024. (Geb)