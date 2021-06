Speciale energia: Di Stefano con vice ministro Chmelar, nuove opportunità in diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha ricevuto in Farnesina, Ales Chmelar, vice ministro degli Esteri della Repubblica Ceca. Secondo quanto riferito in una nota dalla Farnesina, oggetto del colloquio sono stati la ripresa dell'economia globale dopo la pandemia e l'impatto positivo del Next Generation Eu sui Paesi membri, i progetti di digitalizzazione e sostenibilità, la collaborazione economica e scientifica bilaterale, anche estesa all'ambito spaziale. "Nonostante la pandemia - ha dichiarato il sottosegretario -, Italia e Repubblica Ceca vantano un solidissimo interscambio. Ai settori tradizionali dei macchinari e mezzi di trasporto, si aggiungono oggi nuove opportunità nelle infrastrutture, nelle energie rinnovabili, nel cybertech e nell'industria 4.0". In conclusione, Di Stefano ha proposto a Chmelar di individuare nuovi settori innovativi di cooperazione che puntino a rafforzare la capacità nei settori chiave del XXI secolo, a partire dal digitale, dallo spazio, dall'energia e delle batterie, in vista di quell'autonomia strategica che l'Unione europea deve puntare sempre di più ad acquisire nei confronti degli altri attori globali. (Res)