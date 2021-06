Speciale energia: M5s Lazio, ok a mozione per utilizzo treni a idrogeno su linea Cassino-Sora-Avezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio interloquirà con il tavolo di Coordinamento, istituito presso la direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché la tratta ferroviaria Cassino-Sora-Avezzano venga inserita nella lista delle linee potenzialmente suscettibili di conversione alla trazione ferroviaria a idrogeno. Il Consiglio regionale del Lazio, ha approvato all'unanimità, la mozione presentata dal capogruppo M5s Loreto Marcelli e dal vice-Presidente del Consiglio regionale Devid Porrello, i quali da tempo stanno sostenendo l'importanza dell'utilizzo dell'idrogeno verde sulla rete ferroviaria della regione. "L'utilizzo di fonti non inquinanti impone un cambio di passo anche nelle infrastrutture – ha dichiarato il capogruppo Marcelli - la nostra mozione va in questa direzione, per tutelare l'ambiente e dare una spinta alla decarbonizzazione. Stiamo parlando di una linea ferroviaria importante, utilizzata ogni giorno da lavoratori e studenti e che attraversa paesi e territori di straordinaria bellezza, un patrimonio che va assolutamente salvaguardato. Uno dei settori più coinvolti dalla rivoluzione a idrogeno è proprio quello dei trasporti, in particolare quello ferroviario, proprio perché questo tipo di energia garantisce zero emissioni di CO2. Una soluzione pulita e silenziosa che ci fa fare un passo in avanti verso il programma Next Generation Eu". "L'obiettivo è convertire ad energia pulita quante più infrastrutture possibili - ha ribadito Devid Porrello –accelerando lo sviluppo di una mobilità green che vada, di pari passo, a beneficio dell'ambiente e dell'economia, col fine di raggiungere il traguardo, fissato al 2030, di riduzione dei gas serra. Il miglior modo di utilizzare i fondi europei del Piano di ripresa e resilienza è lasciare in eredità alle generazioni che verranno dopo di noi un sistema economico sostenibile", conclude. (Com)