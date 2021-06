Algeria: ambasciatore Pugliese, dialogo strategico proseguirà dopo le elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con “Al Hirak” (letteralmente, “Il movimento”) in Algeria si intende la protesta scoppiata nel 2019 per opporsi a un quinto mandato dell’anziano e malato presidente Bouteflika, al potere da 20 anni, e per chiedere un cambiamento sostanziale del sistema che ha governato il Paese per decenni. Dopo una pausa dovuta alla pandemia di Covid-19, i dimostranti sono tornati a scendere in piazza scadendo anche slogan contrari al voto. “L’Hirak attuale si è mosso con più difficoltà nelle ultime settimane per una serie di ragioni. Alcune associazioni criticano le misure stabilite dal ministero dell’Interno, che prevedono una procedura di autorizzazione delle manifestazioni sulla base di una serie di informazioni che i promotori devono fornire. Analogamente, anche in altri Paesi del mondo sono previsti obblighi informativi per esercitare il diritto di manifestazione”. “Come ha dichiarato il presidente Tebboune stesso, poi, l’Hirak oggi è molto eterogeneo, essendo composto da varie anime al suo interno. Rispetto alle elezioni legislative, ci sono varie voci e varie tendenze che ritengo possano anche confluire nei vari partiti o nei candidati indipendenti”, spiega Pugliese. (segue) (Ala)